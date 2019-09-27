Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО

Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов в своем Facebook-аккаунте.

Адвокат отметил, что Кудрявцев уже едет домой вместе с семьей. По его словам, меру пресечения 75-летнему ученому изменили из-за состояния его здоровья, которое ухудшилось за время пребывания в СИЗО.

В июне сообщалось, что ФСБ задержала начальника Кудрявцева — ученого Романа Ковалева. Он занимал должность начальника центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаш и проходил свидетелем по делу в отношении ученого.

Кудрявцев был задержан в июле 2018-го и обвинен в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях бельгийскому институту, с которым сотрудничало Минобороны. Сторона обвинения уверяет, что эти данные можно использовать для создания оружия. Официального допуска к гостайне у физика не было. В мае ученому продлили арест на два месяца из-за спама на его почте — ему пришло письмо об одобренной грин-карте США.

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