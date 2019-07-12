Обвиняемый в госизмене 75-летний ученый признан политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал политическим заключенным обвиняемого в госизмене 75-летнего физика Виктора Кудрявцева, говорится на сайте организации.

В публикации сказано, что дело против ученого — это фабрикация и попытка некоторых силовиков заработать себе повышение. Правозащитники считают работу ФСБ лишь имитацией деятельности повышенной государственной важности.

«Преследование Виктора Кудрявцева стоит в одном ряду с другими "шпионскими" делами, которые являются следствием сознательной государственной политики и пропаганды, создающей в обществе атмосферу военного времени, сопровождающуюся поиском "пятой колоны" и "врагов государства"», — добавили в центре.

В «Мемориале» отметили, что для передачи сведений иностранцам Кудрявцев должен был получить разрешение двух комиссий, ведомственной и Комиссии по экспортному контролю России, и от обеих он получил согласие. Согласно выданным ему разрешениям, в данных не было секретной информации.

В организации расценили предъявленные научному сотруднику обвинения необоснованными и потребовали его освобождения.

Кудрявцев был задержан в июле 2018-го и обвинен в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях бельгийскому институту, с которым сотрудничало Минобороны. Сторона обвинения уверяет, что эти данные можно использовать для создания оружия. Официального допуска к гостайне у физика не было. В мае ученому продлили арест на два месяца из-за спама на его почте — ему пришло письмо об одобренной грин-карте США.

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