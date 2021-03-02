В деле обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова появился секретный свидетель

В уголовном деле бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, появился секретный свидетель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ивана Павлова, адвоката обвиняемого.

По его словам, свидетель фигурирует в деле под псевдонимом. Никаких подробностей следователи не раскрыли ни обвиняемому, ни его защитнику.

Павлов отметил, что расследование дела Сафронова может быть завершено к июню или июлю текущего года.

Ранее Иван Сафронов пояснил, зачем встречался с Мартином Ларишем, которого называют его предполагаемым «вербовщиком» из Чехии. По словам Сафронова, их связывали приятельские отношения. Они познакомились в 2010 году, когда Лариш был корреспондентом чешской газеты Lidove Novine в Москве и читал лекции на журфаке МГУ. По словам бывшего журналиста, они обсуждали международные отношения и политику «за кружкой пива». «Эти встречи я не скрывал. Иногда мы путешествовали по Европе в большой компании молодых людей. Были в Хорватии, Испании», — добавил Сафронов.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Срок его ареста продлен до 7 мая 2021 года. Защита обвиняемого подала жалобу на это решение. По данным ФСБ, Сафронова завербовал чешский журналист Мартин Лариш. По версии спецслужб, в 2017 году Сафронов передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке». Защита обвиняемого подчеркивает, что до сих пор не получила никаких подробностей уголовного дела.