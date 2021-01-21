Генпрокурор России оценил обвинение Сафронова в госизмене

Обвинение в госизмене, предъявленное советнику главы «Роскосмоса» и журналисту Ивану Сафронову, является законным. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, обвинение основано на собранных следствием доказательствах.

17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил об отсутствии у Сафронова врагов в Федеральной службе безопасности (ФСБ) или Следственном комитете России (СКР).

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. По данным ФСБ, Сафронова завербовал чешский журналист Мартин Лариш. Затем в 2017 году Сафронов якобы передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке».