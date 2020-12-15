Защита Сафронова ответила на обвинения в получении им денег за госизмену

Защита советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ответила на обвинения в том, что он якобы получил деньги за госизмену — передачу секретной информации иностранной спецслужбе. Об этом во вторник, 15 декабря, адвокат бывшего журналиста Дмитрий Катчев сообщил ТАСС.

Как пояснил Катчев, следствие не знакомило защиту Сафронова даже с материалами, которые в целом подтверждают передачу обвиняемым секретных сведений иностранным спецслужбам, а тем более с доказательствами получения за это денег. При этом сам Сафронов не признает вину в госизмене — его позиция не изменилась с начала уголовного преследования.

В связи с этим адвокат Катчев отметил, что не может комментировать информацию из СМИ о том, что его подзащитный получал деньги за госизмену, а источник этой информации защитнику не ясен.

Ранее 15 декабря источник, знакомый с материалами уголовного дела, сообщил РИА Новости, что следствие по делу Ивана Сафронова обладает подтверждением информации, что он получил деньги за передачу данных иностранной спецслужбе.

По словам собеседника агентства, речь идет о секретной информации, которая ранее не публиковалась ни в печатных, ни в электронных изданиях.

Сафронова задержали 7 июля. Срок его ареста продлен до апреля. По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, Сафронова завербовал чешский журналист Мартин Лариш. По версии спецслужб, в 2017 году Сафронов передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке».