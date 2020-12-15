Источник заявил о получении Сафроновым денег от иностранной спецслужбы

Следствие по делу обвиненного в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова обладает подтверждением информации, что он получил деньги за передачу информации иностранной спецслужбе. Об этом во вторник, 15 декабря, источник, знакомый с материалами уголовного дела, сообщил РИА Новости.

По словам собеседника агентства, речь идет о секретной информации, которая ранее не публиковалась ни в печатных, ни в электронных изданиях. Однако адвокат Сафронова на данный момент не подтвердил и никак не комментировал эту информацию.

10 декабря адвокат Дмитрий Катчев опроверг связь уголовного дела Ивана Сафронова о госизмене с его работой в госкорпорации. По словам Катчева, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России вменяет Сафронову преступление, совершенное в 2017 году — на тот момент обвиняемый еще не работал в «Роскосмосе», но был журналистом.

Сафронова назначили советником главы госкорпорации в апреле 2020 года. При этом адвокат указал, что не может ничего сказать про подробности уголовного дела своего подзащитного — в частности, передачу какой информации и при каких обстоятельствах инкриминируют Сафронову, поскольку следствие не ознакомило защиту с материалами дела.

В свою очередь, в пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что преступления, инкриминируемые Ивану Сафронову, относятся к периоду до 2017 года, а в госкорпорации он работал с весны 2020 года, практически постоянно был на удаленке и не имел доступа к гостайне.

Сафронова задержали 7 июля. Срок его ареста продлен до апреля. По данным ФСБ, Сафронова завербовал чешский журналист Мартин Лариш. По версии спецслужб, в 2017 году Сафронов передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке».