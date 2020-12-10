В «Роскосмосе» рассказали о деле обвиненного в госизмене Сафронова

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов начал работать в госкорпорации в мае 2020 года, а преступления, в которых он обвиняется, относятся к периоду до 2017-го. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса» в четверг, 10 декабря.

«Сафронов поступил на работу в госкорпорацию "Роскосмос" только в мае 2020 года и практически все время был на дистанционной работе из-за ограничений по пандемии COVID-19», — отметили там.

Госкорпорация в дальнейшем не будет комментировать дело Сафронова, однако в пресс-службе подчеркнули, что советник главы «Роскосмоса» не имел доступа к гостайне.

Ранее 10 декабря президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ рассказал, что уголовное дело о госизмене в отношении Сафронова не связано с его журналисткой деятельностью.

Как отметил глава государства, дело было возбуждено за ту информацию, которую Сафронов передавал «сотрудникам одной из европейских спецслужб», а не за его работу в «Коммерсанте». При этом президент подчеркнул, что госизмена — это «предательство своего народа» и предатели должны понести суровое наказание.

Сафронова задержали 7 июля. Срок его ареста продлен до апреля. По данным ФСБ, его завербовал чешский журналист Мартин Лариш.