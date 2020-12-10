Путин впервые прокомментировал дело обвиненного в госизмене Сафронова

Уголовное дело о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не связано с его журналисткой деятельностью. Об этом в четверг, 10 декабря, президент России Владимир Путин сообщил на встрече с членами СПЧ, передает РИА Новости.

Как отметил глава государства, дело в отношении Сафронова было возбуждено за ту информацию, которую он передавал «сотрудникам одной из европейских спецслужб», а не за его работу в «Коммерсанте». При этом президент подчеркнул, что госизмена — это «предательство своего народа» и предатели должны понести суровое наказание.

Ранее 10 декабря президент России Владимир Путин рассказал, что глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в своем письме косвенно признал вину.

«Он [Ходорковский] косвенно в письме ко мне признал свою вину и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела. И я пошел на это, помиловал его для того, чтобы он мог общаться с мамой», — сказал Путин.