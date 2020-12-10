Путин вновь вспомнил про удаление зубов без анестезии в «Крестах»

RIA_Kremlinpool

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) вновь вспомнил о самом известном следственном изоляторе Санкт-Петербурга. Видео публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Я помню, в "Крестах" был. Посмотрел: там зубы драли без анестезии. Слава богу, ситуация там поменялась, но только медики должны определять, где человека лечить, даже если он находится в местах лишения свободы», — сказал глава государства.

В 2016 году он также вспоминал свое посещение «Крестов» на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. «Помню очень хорошо, как в "Крестах" был, много лет, правда, назад: без анестезии зубы удаляют, понимаете? Это что такое? Мы в каком веке живем?» — заявил глава государства.

Он выразил надежду, что сегодня подобного в местах лишения свободы не происходит. Путин призвал работников прокуратуры, ответственных за надзор в системе исполнения наказаний, следить за условиями содержания заключенных.