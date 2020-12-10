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Путин задумался о создании в России суда по правам человека

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин задумался о создании в стране специального суда по правам человека. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 10 декабря.

Идею создания нового органа озвучил один из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека под председательством главы государства.

«Этот институт требует и финансирования, и изменения определенной системы. Но, в принципе, сама по себе идея правильная», — сказал Путин.

В 1998 году Россия признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), ратифицировав Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В частности, Конвенцией запрещены пытки, рабство и принудительный труд. Также в документе прописано право человека на справедливое судебное разбирательство.

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