Путин задумался о создании в России суда по правам человека

Президент России Владимир Путин задумался о создании в стране специального суда по правам человека. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 10 декабря.

Идею создания нового органа озвучил один из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека под председательством главы государства.

«Этот институт требует и финансирования, и изменения определенной системы. Но, в принципе, сама по себе идея правильная», — сказал Путин.

В 1998 году Россия признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), ратифицировав Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В частности, Конвенцией запрещены пытки, рабство и принудительный труд. Также в документе прописано право человека на справедливое судебное разбирательство.