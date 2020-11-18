Олимпийская чемпионка оспорит в ЕСПЧ лишение права на повышенный тестостерон

Двукратная олимпийская чемпионка в беге Кастер Семеня подаст заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за запрета на участие в соревнованиях для спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на адвоката бегуньи Грега Нотта.

По словам юриста, он надеется на то, что Международная федерация легкой атлетики (IAAF) отменит правило, ограничивающее возможность спортсменки из ЮАР участвовать в международных турнирах.

9 сентября апелляцию Семеня на введенное IAAF правило отклонил Спортивный арбитражный суд (CAS). Семеня прокомментировала решение, назвав правило по контролю тестостерона попыткой «помешать ей оставаться той, кем она является».

В феврале 2019-го IAAF ввела новое правило для легкоатлеток, выступающих на дистанциях от 400 метров: их уровень тестостерона не должен превышать пять наномоль на литр. CAS утвердил нововведение. Семеня была вынуждена медикаментозно снижать уровень тестостерона в своем организме.

Семеня — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканке пришлось пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.

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