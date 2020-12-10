Путин рассказал о действующих из-за решетки онлайн-мошенниках

Власти знают примеры, когда люди в местах лишения свободы продолжают совершать преступления в режиме онлайн. Об этом в четверг, 10 декабря, со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина в своем Telegram-канале сообщает «Комсомольская правда».

По словам главы государства, мошенники «прямо из-за решетки» используют современные средства, чтобы «обнулять счета добропорядочных граждан».

Ранее Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) вновь вспомнил о самом известном следственном изоляторе Санкт-Петербурга.

«Я помню, в "Крестах" был. Посмотрел: там зубы драли без анестезии. Слава богу, ситуация там поменялась, но только медики должны определять, где человека лечить, даже если он находится в местах лишения свободы», — сказал глава государства.