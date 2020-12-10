Путин оценил возможности широкой амнистии в России

Президент России Владимир Путин оценил возможность проведения в стране широкой амнистии. Об этом он заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает ТАСС.

В ответ на предложение участника встречи глава государства сказал, что надо внимательно посмотреть на этот вопрос. Путин указал на негативный опыт царской России.

По его словам, «известно, чем царская Россия закончила», после того, как Временным правительством было выпущено на волю большое количество людей и что началось на улицах городов страны.

7 июня 2018 года президент заявил, что в России нет традиции объявлять амнистию после инаугурации главы государства. «Время от времени мы это делаем. Я поддерживал такие инициативы. Они должны быть хорошо подготовлены и должны быть вызваны определенными внутренними причинами, а не внешними обстоятельствами», — сказал он.