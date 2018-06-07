Путин отказался проводить амнистию

В России нет традиции объявлять амнистию после инаугурации главы государства, заявил действующий президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» в четверг, 7 июня.

«Я честно говоря не знаю о такой традиции. У нас такой традиции нет. Во-вторых, объявление амнистии это прерогатива парламента страны — Госдумы. Время от времени мы это делаем. Я поддерживал такие инициативы. Они должны быть хорошо подготовлены и должны быть вызваны определенными внутренними причинами, а не внешними обстоятельствами», — сказал он.

19 марта Ксения Собчак передала Владимиру Путину прошение о помиловании людей, которых она считает политзаключенными. Российский лидер пообещал рассмотреть прошение. Всего в списке 16 фамилий: участники мартовских митингов 2017 года против коррупции Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Александр Шпаков и Алексей Политиков — их осудили за нападение на полицейских.

В апреле 2015-го было объявлено о президентской амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Под нее, в частности, попали граждане, впервые осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести и имеющие заслуги перед страной.

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