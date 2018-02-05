Песков ответил на вопрос о гарантиях желающим вернуться в Россию бизнесменам

Кремль готов ознакомиться со списком желающих вернуться из Великобритании в Россию предпринимателей, подготовленным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник, 5 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если такое письмо поступит, то оно будет рассмотрено наверняка, оно будет перенаправлено соответствующим службам, которые имели вопросы к этим гражданам или имеют до сих пор», — сказал Песков.

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Отвечая на вопрос о предоставлении вернувшимся бизнесменам гарантий президента, представитель Кремля отметил, что наилучшей гарантией является действующее законодательство Российской Федерации. «И в данном случае — это не прерогатива президента», — добавил он.

По словам пресс-секретаря, в Лондоне проживает много выходцев из России, и у некоторых из них действительно могут быть проблемы с законом. Он ответил отрицательно на вопрос о возможном рассмотрении президентом вопроса об уголовной амнистии для этой категории предпринимателей.

4 февраля уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов сообщил, что передал президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, желающих вернуться на родину.

О намерении обратиться к президенту по поводу покинувших страну бизнесменов Титов рассказал в начале декабря 2017 года. «Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России», — отмечал омбудсмен.

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