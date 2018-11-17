Путину предложат выпустить из тюрем раскаявшихся наркоманов

Президенту России Владимиру Путину представят проект амнистии для осужденных, доказавших свое исправление. Об этом член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Андрей Бабушкин сообщил РБК.

Инициатива, в частности, может коснуться тех, кто отбывает наказание по «наркотическим» статьям. «Допустим, некий человек хранит наркотики, он не может возместить вред, он ведь ничего не украл. В данном случае заглаживание вреда — полное излечение от наркозависимости и удаление его из среды лиц, связанных с оборотом наркотиков», — пояснил Бабушкин.

Он добавил, что выступит с таким предложением на ближайшем собрании с российским лидером. Как отмечает издание, встреча президента с правозащитниками традиционно проходит в конце года. В 2018-м ее дата еще не определена.

В августе сообщалось, что Компания Mail.ru Group (владеет соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники») потребовала амнистии для россиян, которые были осуждены за лайки и репосты. Позднее отмену уголовного наказания за экстремистские высказывания и репосты поддержало Минсвязи.

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