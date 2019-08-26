Путину отказались предлагать административную амнистию

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) раскрыл детали возможной амнистия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом РИА Новости рассказал глава Совета Михаил Федотов.

По его словам решение инициировать объявление амнистии приняли в апреле. В настоящий момент СПЧ обсуждает два альтернативных варианта амнистии. После того, как члены совета выберут наиболее оптимальную версию и доработают ее, документ будет передан президенту России Владимиру Путину.

«Одно могу сказать определенно: мы не будем, в отличие от прошлых лет, предлагать дополнить общеуголовную амнистию административной амнистией», — отметил Федотов. Это связано с тем, что в России разрабатывают новый Кодекс об административных правонарушениях, поэтому СПЧ должен сфокусироваться на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, что облегчит ее объявление в будущем.

В 2017 году СПЧ предложил провести в России административную амнистию, приуроченную к столетию Октябрьской революции. По мнению авторов идеи, помилование может облегчить жизнь миллионам граждан: водителям, лишенным прав, россиянам, совершившим экономические правонарушения, нарушителям иммиграционного режима и правил проведения митингов.

В апреле 2015-го было объявлено о президентской амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Под нее, в частности, попали граждане, впервые осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тяжести и имеющие заслуги перед страной.

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