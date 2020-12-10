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Путин рассказал о косвенно признавшем вину Ходорковском

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Фото: Василий Прокопенко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в своем письме косвенно признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он косвенно в письме ко мне признал свою вину и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела. И я пошел на это, помиловал его для того, чтобы он мог общаться с мамой», — сказал Путин.

Ранее российский лидер называл предпринимателя жуликом и рассказал о его связях убийцами.

Михаила Ходорковского, который провел в заключении десять лет по делам компании ЮКОС, впоследствии ликвидированной, помиловали в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию и получил вид на жительство в Швейцарии. В декабре 2015-го на родине его обвинили в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на убийство двух и более лиц. Бизнесмен свою причастность к этому отрицает. Летом 2019 года стало известно, что в рамках третьего дела ЮКОСа расследуются хищение акций компании во время приватизации и легализация похищенного имущества и денег, полученных от его продажи.

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