Бежавший из России экономист назвал главный плюс коронавируса

Бежавший из России экономист, экс-ректор Российской экономической школы (РЭШ) Сергей Гуриев в ходе видеолекции для своего бывшего вуза в сервисе Zoom назвал главный плюс пандемии коронавируса. Им может оказаться наглядная демонстрация необходимости и преимуществ глобальной экономики.

«Мне хочется надеяться, что мы выучили много уроков. Повод для оптимизма — то, что произошло в 2008 году. Лидеры стран собрались и сказали: давайте не будем закрываться, давайте будем выходить из кризиса сообща. Я надеюсь на рациональное поведение», — отметил Гуриев.

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По его словам, пандемия уже показала, что поодиночке страны не смогут справиться с такого рода катаклизмами, а экономическая изоляция сильно ограничивает потенциал для дальнейшего развития любого государства.

До 2013 года Гуриев возглавлял РЭШ, однако затем уехал из России из-за угрозы уголовного преследования по «делу экспертов». Экономист входил в группу экспертов, занимавшихся по заказу государства анализом второго уголовного дела против основателя «Юкоса» Михаила Ходорковского. Члены группы пришли к выводу о необоснованности претензий в адрес бизнесмена. По одной из версий, за это они сами могли подвергнуться уголовному преследованию.

После отъезда из России Гуриев работал главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития, в настоящее время преподает в парижском университете Science Po.

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