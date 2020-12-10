Адвокат Сафронова опроверг связь его дела с работой в «Роскосмосе»

Адвокат Дмитрий Катчев опроверг связь уголовного дела советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова о госизмене с его работой в госкорпорации. Об этом сам защитник в четверг, 10 декабря, заявил ТАСС.

По его словам, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России вменяет Сафронову преступление, совершенное в 2017 году — на тот момент обвиняемый еще не работал в Роскосмосе, но был журналистом. Сафронова назначили советником главы госкорпорации лишь в апреле 2020 года.

При этом адвокат указал, что не может ничего сказать про подробности уголовного дела своего подзащитного — в частности, передачу какой информации и при каких обстоятельствах инкриминируют Сафронову, поскольку следствие не ознакомило защиту с материалами дела.

В свою очередь в пресс-службе Роскосмоса отметили, что преступления, инкриминируемые Ивану Сафронову, относятся к периоду до 2017 года, а в госкорпорации он работал с мая 2020 года, практически постоянно был на удаленке и не имел доступа к гостайне.

Ранее 10 декабря президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ сообщил, что уголовное дело о госизмене в отношении Ивана Сафронова не связано с его журналисткой деятельностью.

Как отметил глава государства, дело в отношении Сафронова было возбуждено за ту информацию, которую он передавал «сотрудникам одной из европейских спецслужб», а не за его работу в «Коммерсанте». При этом президент подчеркнул, что госизмена — это «предательство своего народа» и предатели должны понести суровое наказание.

Сафронова задержали 7 июля. Срок его ареста продлен до апреля. По данным ФСБ, Сафронова завербовал чешский журналист Мартин Лариш. По версии спецслужб, в 2017 году Сафронов передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке».