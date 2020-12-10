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Путин попросил ФСБ найти контакты желающей поговорить с президентом пенсионерки

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к ФСБ и МВД с просьбой найти контакты 97-летней жительницы Ставропольского края Натальи Донской, которая выразила желание поговорить с главой государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Пенсионерка загадала это на акции «Елка желаний». Ее мечту передала президенту сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина.

Путин отметил, что с удовольствием бы поговорил с женщиной. «Только телефон-то вы не оставляете. А то сказали, что приглашает в гости, сказали, что старушка будет очень рада, но адреса не оставляете. Телефончик дайте!» — сказал президент.

Поняв, что у Осокиной не сохранился контакт пенсионерки, он попросил директора ФСБ и министра внутренних дел «сделать что-то хорошее». «Я думаю, нас коллеги слышат. Пожалуйста, помогите найти Наталью Ивановну», — обратился Путин.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин пообщался с искусственным интеллектом по имени Афина и ответил на его вопрос. Афина спросила у Путина, может ли искусственный интеллект, по его мнению, стать президентом. В ответ глава государства понадеялся, что этого не произойдет в ближайшее время, поскольку у всего искусственного «нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести».

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