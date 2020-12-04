Появилось видео общения Путина с искусственным интеллектом

Президент России Владимир Путин пообщался с искусственным интеллектом и ответил на его вопрос. Видео диалога появилось на YouTube-канале «Россия 24».

Слово искусственному интеллекту по имени Афина дал глава Сбербанка Герман Греф. Афина спросила у Путина, может ли искусственный интеллект, по его мнению, стать президентом.

В ответ глава государства понадеялся, что этого не произойдет в ближайшее время, поскольку у всего искусственного «нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести». «А все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны», — пояснил он.

Разговор президента с искусственным интеллектом состоялся в ходе видеоконференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey 2020) по теме «Искусственный интеллект — главная технология XXI века». В рамках мероприятия Путин заявил, что Россия направляет на развитие этой сферы серьезные ресурсы. По его словам, история знает случаи, когда крупные корпорации и целые страны проспали технологический рывок и тем самым были сметены с исторической сцены.