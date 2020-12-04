Путин порассуждал об искусственном интеллекте на посту президента

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey 2020) по теме «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» порассуждал о возможности искусственного интеллекта возглавить государство. Об этом сообщает ТАСС.

Путин понадеялся, что искусственный интеллект пока не сможет стать президентом, поскольку у него нет чувства сострадания и совести. «Без всякого сомнения, искусственный интеллект может быть хорошим подспорьем, хорошим помощником, даже учителем любого человека, и главы государства в том числе. Он может быть инструктором, ассистентом», — добавил он.

Также президент предложил выработать для сферы работы искусственного интеллекта морально-нравственный кодекс. «Во многих средах он применяется и действует даже более эффективно, чем написанное право, <...> приобретает форму закона, но неписаного закона», — добавил российский лидер.

Ранее 4 декабря он заявил, что Россия направляет на развитие искусственного интеллекта серьезные ресурсы. «И речь здесь не про то, чтобы освоить эти средства, закупить статусные гаджеты или другую бытовую технику», — подчеркнул Путин. Он также заметил, что история знает случаи, когда крупные корпорации и целые страны проспали технологический рывок и тем самым были сметены с исторической сцены.