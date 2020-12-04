Путин рассказал о ресурсах на искусственный интеллект

Президент России Владимир Путин заявил, что страна направляет на развитие искусственного интеллекта серьезные ресурсы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Искусственный интеллект – это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра, послезавтра выветрится, пройдет», — заметил Путин. Президент заявил это в контексте сообщения о том, что Россия направляет на внедрение технологий ИИ серьезные финансовые и административные ресурсы. «И речь здесь не про то, чтобы освоить эти средства, закупить статусные гаджеты или другую бытовую технику», — подчеркнул Путин.

Слова главы государства прозвучали на форуме по искусственному интеллекту. Путин также заметил, что история знает случаи, когда крупные корпорации и целые страны проспали технологический рывок и тем самым были сметены с исторической сцены.

На мероприятии Путин сообщил, что развитие искусственного интеллекта является основой для нового рывка в развитии всего человечества. По его словам, сквозные технологии будут проникать во все сферы жизни.

В 2017 году «хайп» вошло в список десяти главных слов года по версии экспертного совета при Центре творческого развития русского языка. Также в список вошли слова «реновация» и «биткоин».