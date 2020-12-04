Путин анонсировал цифровую трансформацию по всей России

Президент России Владимир Путин анонсировал цифровую трансформацию всей страны в ближайшие 10 лет. Об этом он заявил на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey. Его слова приводит ТАСС.

Российский лидер поручил правительству оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта. Путин отметил, что курсы по искусственному интеллекту необходимо включать в программы профессионального образования. При этом изучать технологию предстоит и чиновникам — для многих из них это станем «непростым экзаменом», считает президент.

Он поручил внести на рассмотрение проект закона о доступе разработчиков искусственного интеллекта к государственным большим данным в начале 2021 года. По словам Путина, отечественная цифровая трансформация затронет всех россиян и все уровни власти.

Ранее о цифровой трансформации России высказался директор РАЭК Сергей Плуготаренко. В интервью «Ленте.ру» эксперт отмечал, что к 2030 году страна вступит в фазу цифровой зрелости экономики, в течение 10 лет совершится полная цифровая трансформация.