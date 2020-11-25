В правительстве отказались выдавать миллиарды рублей на цифровизацию тюрем

Минцифры раскритиковало план цифровой трансформации российских тюрем, которое подготовила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Об этом в среду, 25 ноября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как рассказал собеседник издания, ФСИН запросила из бюджета на цифровизацию 380 исправительных учреждений в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» 25 миллиардов рублей на 2021-2023 годы. Однако в правительстве предложение службы посчитали плохо проработанным и отказались выдавать деньги на его реализацию.

В частности, отметили источники, в Минцифры считают, что план ФСИН не соответствует рекомендациям, утвержденным президиумом правкомиссии и не учитывает поручение президента России Владимира Путина по переводу массовых государственных услуг в электронный вид. Также в правительстве, вероятно, хотели бы снизить финансовые запросы ФСИН.

Кроме того, по мнению экспертов, недовольство Минцифры могло вызвать и то, что ФСИН планировала привлечь в качестве единственного поставщика госкорпорацию «Ростех», в то время как планы на цифровизацию тюрем есть и у других организаций. В итоге проект был отправлен на доработку.

Нацпроект «Цифровая экономика» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.