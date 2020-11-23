В Удмуртии отчитались о подключении десятков соцобъектов к интернету

В Удмуртии к высокоскоростному интернету подключили дополнительно еще несколько десятков социально значимых объектов. Об этом отчитались на сайте главы и правительства региона в понедельник, 23 ноября.

«Завершено строительство инфраструктуры для дополнительного подключения 45 социально значимых объектов региона к высокоскоростному интернету, среди которых 26 фельдшерско-акушерских пунктов и 19 администраций муниципальных образований», — уточнил министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов.

По его словам, ранее в 2020 году доступом к сети уже обеспечили 280 соцобъектов региона: 92 школы, 92 администрации муниципальных образований, 79 фельдшерско-акушерских пунктов, 11 пожарных постов, три пожарные части, два подразделения Росгвардии и одно учреждение среднего профессионального образования.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.