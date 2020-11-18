Все фельдшерско-акушерские пункты Чувашии подключат к интернету

В Чувашии все фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) подключат к высокоскоростному интернету в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

«Наша задача на следующий год — оснастить все фельдшерско-акушерские пункты республики высокоскоростным интернетом, чтобы вопросы телемедицины, дистанционного сопровождения больных могли быть реализованы в полной мере», — заявил Николаев.

Он отметил, что на данный момент в Чувашии существуют 511 ФАПов. При этом до 2025 года в регионе планируется построить еще 103 таких пункта, а также 19 врачебных амбулаторий и девять отделений врача общей практики. Все эти социально значимые объекты также будут обеспечены доступом к сети, заверил глава республики.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.