Сотни пермских соцобъектов подключат к интернету

В Пермском крае сотни фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и сельских домов культуры подключат к высокоскоростному интернету в ближайшие два года. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщается на сайте правительства региона.

«Всего в этом году доступ к интернету получат 274 объекта, в следующем году планируется подключить 271 объект», — говорится в сообщении.

Благодаря этому фельдшеры, работающие в регионе, смогут получить доступ Единой информационной системе здравоохранения Пермского края. Это в свою очередь даст им возможность проводить телемедицинские консультации и работать с электронной медкартой пациента.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.