Сахалинские школы и пожарные части подключили к интернету

Все школы, а также пожарные части и посты на Сахалине и Курильских островах обеспечили высокоскоростным интернетом. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отмечается, в результате прокладки волоконно-оптических линий связи все городские школы и пожарные части получили доступ к сети со скоростью 100 мегабит в секунду, а сельские — со скоростью 50 мегабит в секунду. Ожидается, что в 2021 году к интернету подключат еще 54 социально значимых объекта региона.

«Мы живем на островах, поэтому для нас важны морские, автомобильные, воздушные "дороги", чтобы не прервалась связь с внешним миром, но интернет — это тоже связь с внешним миром и внутри острова, без которой развиваться не получится», — пояснили в областном правительстве.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.