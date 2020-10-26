Десятки дальневосточных сел подключили к интернету

Десятки отдаленных сел в Амурской области обеспечили интернетом в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу филиала ПАО МТС в дальневосточном регионе.

«В прошлом году такая работа была проведена в 37 отдаленных селах. Связь обеспечила ПАО МТС в рамках реализации национального проекта», — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что благодаря этим работам доступ к сети получили 47 пожарных постов в малых и отдаленных селах. При этом в следующем году интернет планируют провести еще в 37 населенных пунктов региона.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.