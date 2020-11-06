В школах Коми появится высокоскоростной интернет

В школы в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Коми проведут высокоскоростной интернет. Об этом сообщает глава республики Владимир Уйба на своей странице в Instagram.

В настоящее время доступом к интернету обеспечены 174 образовательных учреждения из 315. К 2021 году все школы планируют подключить к сети.

«Разумеется, в век информационных технологий и инновационных подходов (в том числе в сфере образования) такая ситуация недопустима. Мы обязаны приложить все усилия для того, чтобы наши дети, независимо от того, живут они в городе или в сельской местности, получали качественное образование и развивались в равных современных условиях обучения», — отметил Уйба.

Он также подчеркнул, что массовое подключение образовательных учреждений к интернету проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Нацпроект «Цифровая экономика» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.