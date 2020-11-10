На цифровизацию госуслуг в здравоохранении выделят 900 миллионов рублей

Правительство России выделит на цифровизацию госуслуг в области здравоохранения почти 900 миллионов рублей. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.

Выделенные средства пойдут на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), которая будет включать в себя 13 подсистем. В частности, в нее войдут федеральные регистры медицинских работников, организаций и электронных документов, федеральная интегрированная электронная медицинская карта, а также подсистемы мониторинга в сфере госзакупок лекарственных препаратов и в сфере оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения.

«Это поможет ускорить перевод важных для граждан госуслуг в электронный вид и предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов», — уточнили в пресс-службе.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.