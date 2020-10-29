Новосибирские села массово обеспечили интернетом

Все населенные пункты Новосибирской области, в которых проживают более 250 человек, обеспечили доступом к широкополосному интернету. О массовом подключении сел региона сообщил ТАСС министр цифрового развития области Анатолий Дюбанов.

«Мы в этом году вместе с федеральной программой полностью закончили доведение широкополосного доступа до всех населенных пунктов Новосибирской области, где проживают 250 человек и больше. Все они сейчас имеют возможность и доступ к цифровым сервисам», — рассказал чиновник.

Он напомнил, что работа по устранению цифрового неравенства в Новосибирской области ведется как по федеральным, так и по региональным программам. Так, в рамках региональной программы в области доступ к сети с 2016 года получили 69 сел с населением более 500 человек, которые не вошли в федеральную программу.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.