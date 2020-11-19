Брянские соцобъекты массово обеспечат интернетом

Социально значимые объекты в Брянской области массово обеспечат доступом к высокоскоростному интернету. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

«В рамках проекта "Цифровая экономика РФ" к сети Интернет планируется поэтапно подключить 825 социально значимых объекта области», — уточнили там.

В правительстве напомнили, что в 2019 году к интернету уже подключили 215 объектов, а в 2020-м — 264 объекта. Еще 346 соцобъектов планируют обеспечить доступом к сети в 2021 году.

Нацпроект «Цифровая экономика» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.