Рост цен в России посчитают по-новому

Росстат с 2021 года собирается считать потребительскую инфляцию (рост цен на отдельные категории товаров) в Росси по-новому. Об этом заявил замглавы ведомства по цифровой трансформации Григорий Остапенко, слова которого приводит РБК.

По словам Остапенко, новый метод подсчета должен будет объединить большие данные, поступающие от контрольно-кассовой техники, и технологии искусственного интеллекта.

Для этого потребуется внести изменения в Налоговый кодекс, предусматривающий понятие налоговой тайны. Согласно нынешним правилам, данные Федеральной налоговой службы (ФНС) поступают в Росстат в обезличенном виде — без информации о конкретной торговой точке и ее адресе. Однако такие сведения необходимы для более полного и корректного подсчета уровня инфляции.