Путин назвал условие для нового рывка в развитии человечества

Развитие искусственного интеллекта является основой для нового рывка в развитии всего человечества. Об этом на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Искусственный интеллект, безусловно, — это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии», — отметил глава государства.

По его словам, сквозные технологии будут проникать во все сферы жизни: производство, социальную сферу, науку и культуру. «Все это будет сочетаться между собой», — сказал Путин.

Главные разработки России в этой сфере основаны на отечественных технологиях. «На создание и внедрение технологий мы направляем серьезные ресурсы. Речь здесь не про то, чтобы освоить средства, закупить статусные гаджеты, другую бытовую технику», — добавил президент.