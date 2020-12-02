Боярский оценил возможность воскрешения своих персонажей с помощью технологий

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поразмышлял о перспективе использования образа его персонажей искусственным интеллектом и нейросетями в рекламных проектах. Свои мысли актер высказал корреспонденту «Ленты.ру».

«Я полагаю, что это не зависит от меня. Меня никто не будет спрашивать, ведь это не я персонаж. Во-вторых, это только начало. Дальше будет любопытнее, интереснее, а может быть, и страшнее», — заявил Боярский.

Артист добавил, что еще ни разу не сталкивался с подобными технологиями и не привык к ним. «Все еще впереди», — предположил он, отметив, что условия использования образа будет уточнять его представитель.

Ранее певец Юрий Лоза назвал условия для перепевки песни «Плот» искусственным интеллектом.

1 декабря Сбер выпустил рекламный ролик, в котором развитие экосистемы и технологический прогресс банка были показаны с помощью персонажа «Иван Васильевич меняет профессию» Жоржа Милославского (Леонид Куравлев). Внешность и голос Милославского были созданы с помощью искусственного интеллекта.