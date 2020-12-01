Акции Сбера взлетели в цене после презентации Стратегии 2023

Акции Сбера взлетели в цене, об этом свидетельствуют торги на Лондонской и Московской биржах.

В ходе торгов в Лондоне по состоянию на 18:45 по московскому времени акции российской компании выросли в цене на шесть процентов, в Москве — более чем на 4 процента. Рост котировок проходит на фоне презентации новости стратегии компании вплоть до 2023 года, которая состоялась в ходе Investor Day.

Во время Дня инвестора Сбер объявил свои основные финансовые цели на ближайшие три года: рентабельность капитала (ROE) свыше 17 процентов; среднегодовой рост нефинансового бизнеса более чем на 100 процентов; достаточность базового капитала должна превысить 12,5 процента; уровень дивидендных выплат — на уровне 50 процентов.

При этом Сбер намерен продолжить свою трансформацию в технологического гиганта и развитие экосистемы. Главной целью «Стратегии 2023» Сбер назвал помощь человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистемы.