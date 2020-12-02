Лоза поставил условия для перепевки «Плота» искусственным интеллектом

Певец Юрий Лоза рассказал, на каких условиях готов позволить искусственному интеллекту и нейросетям перепеть песню «Плот» в рекламных целях. Он обозначил их в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру».

«В самих технологиях нет ничего плохого, но все зависит от окраски. От контекста, от того, в каком ключе все будет сделано. Мне предлагали дать "Плот" для одного рекламного ролика, где я по их идее тоже должен был появиться, конечно, на плоту. И все это должны были снять в таком пародийном, смешном стиле. Я отказался — хотя хорошие деньги предлагали — потому что это противоречило самой песне. Она же не юмористическая, а серьезная. Ее знают по всему миру, переводят на английский, в Америке поют», — поведал Лоза.

Лоза также подчеркнул, что современные технологии достигают уже фантастического развития и проникают во все сферы нашей жизни. Он вспомнил фильм «Суррогаты» с Брюсом Уиллисом, в котором люди будущего возлагают все рабочие и социальные обязанности на роботов-заменителей. По мнению артиста, и такой технологический прогресс не за горами.

Ранее 1 декабря Сбер выпустил рекламный ролик, в котором развитие экосистемы и технологический прогресс банка были показаны с помощью персонажа «Иван Васильевич меняет профессию» Жоржа Милославского (Леонид Куравлев). Внешность и голос Милославского были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» вышел в 1973 году. Картина была лидером советского кинопроката, а теперь является одним из главных новогодних фильмов России. Его сюжет строится вокруг того, что вор-рецидивист Милославский вместе с управдомом Иваном Буншей попадают во времена Ивана Грозного, а царь, наоборот, проникает в современный мир.