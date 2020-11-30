Сбер представил стратегию развития на три года

Сбер представил свою новую стратегию развития, рассчитанную до 2023 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 30 ноября.

По словам президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, новая стратегия логично продолжит стратегию, утвержденную три года назад и успешно реализованную организацией.

«Стратегия 2023 является логическим продолжением той стратегии, которую мы утвердили три года назад. В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель — экосистему. Главная наша цель — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: для человека, бизнеса и государства», — подчеркнул Греф.

Он также перечислил основные цели, достижение которых предусмотрено новой стратегией. Так, к концу 2023 года Сбер должен войти в тройку или пятерку лидеров рынка электронной коммерции с общим объемом оборота товаров (GMV) около 500 миллиардов рублей, а также уровня рентабельности выше 17 процентов за счет поддержания маржинальности бизнеса и роста комиссионных доходов. Уровень дивидендных выплат при этом должен составить 50 процентов от прибыли.

Кроме того, ожидается, что к концу обозначенного периода рост выручки Сбера от нефинансовых сервисов должен составлять более 100 процентов ежегодно, а доля доходов от нефинансовых сервисов в чистом доходе группы — не менее 5 процентов. Также планируется, что ключевой технологической инвестицией и фундаментальной составляющей стратегии останется развитие цифровой платформы Platform V — на ней будут базироваться все планы развития финансового и нефинансового бизнеса Сбера.