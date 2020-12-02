Сбербанк начнет ставить диагнозы онлайн с помощью нейросетей

Компании «СберЗдоровье», «СберМед ИИ» и «Лаборатория по искусственному интеллекту» (входят в группу Сбербанка) запустили онлайн-сервис постановки предварительного диагноза с помощью нейросетей. Об этом РБК сообщил представитель «СберЗдоровья».
Для получения консультации пользователь должен перечислить в сервисе симптомы, после этого искусственный интеллект выделит три наиболее вероятных диагноза. Услуга будет бесплатной.
Как рассказал представитель компании, точность распознавания варьируется от 75 до 91 процента в зависимости от причины болезни. Вероятность постановки верного диагноза зависит от того, насколько подробно дана информация о симптомах. Для обучения нейросети разработчики загрузили в нее более четырех миллионов установленных диагнозов в обезличенном виде. В «памяти» системы 265 различных диагнозов, что охватывает 95 процентов «всех возможных диагнозов россиян при первом обращении в больницы».
Источник из «СберЗдоровья» также уточнил, что в мире работает множество сервисов по проверке симптомов, которые основываются на мнениях нескольких врачей. При этом сервис Сбербанка работает исключительно на основе машинного обучения и опирается на экспертизу сотен тысяч врачей.
После предоставления списка возможных диагнозов, система предложит человеку проконсультироваться с врачом удаленно (телемедицина) или записаться на прием в поликлинику через «СберЗдоровье». В скором времени на сайте можно будет оценить вероятность заражения коронавирусом. В случае наличия всех симптомов система предложит обратиться в клинику, сдать ПЦР-тест или вызвать скорую помощь.
На сайте сервиса указано, что консультация не является медицинской услугой, а предоставляемая информация «носит исключительно информационный и вероятностный характер и не является диагнозом».
Ранее сообщалось, что Сбербанк задумался о выпуске собственной криптовалюты сберкоин. Это может произойти уже в 2021 году, сообщил глава кредитного учреждения Герман Греф в ходе Дня инвестора.