ГРУ займется проверкой дела журналиста Сафронова о госизмене

Следователи ФСБ поручили специалистам Главного управления Генштаба Минобороны, более известного как ГРУ, проверить достоверность и степень секретности данных, которые журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов якобы передал иностранным разведкам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в военных кругах.

По данным издания, проверкой этих сведений займутся также сотрудники других подразделений военного ведомства и их коллеги из Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

В Минобороны отправлены на оценку данные, которые в 2017 году Сафронов, по версии обвинения, передал представителям чешской разведки, о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке».

Кроме того, следователи ФСБ и оперативники департамента военной контрразведки ведут допросы служащих Минобороны, которые имели доступ к гостайне и контактировали с журналистом. Для поиска информаторов Сафронова спецслужбы также изучают данные «прослушки» его телефонных переговоров.

Журналист настаивает, что в работе использовал только сведения из открытых источников. Следователи поручили криминалистам ФСБ и подразделениям по информационной безопасности проверить эту версию.

Сафронова задержали 7 июля. Срок его ареста продлен до апреля. По данным ФСБ, его завербовал чешский журналист Мартин Лариш.