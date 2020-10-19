Названо имя завербовавшего журналиста Сафронова для работы с чешской разведкой

Чешский журналист Мартин Лариш завербовал советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова для негласной работы с иностранной спецслужбой. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, следствие считает, что в 2012 году Сафронова, работавшего в то время журналистом, привлекли к сотрудничеству с управлением по связям с заграницей и информацией Чехии, подконтрольным спецслужбам США.

Адвокат Иван Павлов, защищающий Сафронова, заявил, что в документах указано имя человека, который, по версии следствия, в 2017 году получил от российского журналиста секретные сведения. Какие именно, в ФСБ пока не раскрывают, отметил юрист.

16 июля источник ТАСС сообщил, что знакомый Сафронова Мартин Лариш является кадровым сотрудником чешских спецслужб. Он в 2010-2012 годах работал в Москве журналистом газеты Lidove noviny («Лидове новины» — «Народная газета»), а позднее стал руководить Центром анализа и профилактики безопасности. Центр занимается подготовкой докладов по безопасности в Восточной Европе и Африке.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.

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