Рогозин понадеялся на оправдательный приговор Сафронову

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин надеется, что его советнику Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, будет вынесен оправдательный приговор. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Он заверил, что журналист останется его советником до решения суда.

Также Рогозин отметил, что не верит в предательство Сафронова. «Все возможно в жизни, иммунитета на предательство не существует. Но у меня нет оснований иначе думать об Иване Сафронове, которого знал столько лет как порядочного человека и профессионального журналиста», — подчеркнул он.

Ивана Сафронова задержали 7 июля. В ФСБ заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает. Он будет находиться в СИЗО до 7 декабря. Судебные заседания по его делу проходят в закрытом режиме, поскольку на них наложен гриф «секретно».