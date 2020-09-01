У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса

Журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, предоставил образцы голоса для проведения фоноскопической экспертизы в рамках расследования уголовного дела. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова.

По его словам, следователь ФСБ Александр Чабан отправил СМС-сообщение защитникам Сафронова, в котором потребовал прибыть утром 31 августа для участия в следственных действиях с их подзащитным. При этом цель визита не сообщалась. Сафронов предоставил образцы голоса в присутствии четырех адвокатов. Павлов отказался раскрыть суть экспертизы, сославшись на гриф секретности.

«Он в довольно бодром настроении, не собирается препятствовать следствию в установлении истины по делу, но снова просит разъяснить ему суть обвинений», — добавил защитник.

Как пояснил изданию генерал в отставке Александр Михайлов, служивший в органах госбезопасности, МВД и ФСКН, назначение такой экспертизы — вполне ожидаемое и необходимое следственное действие. «Очевидно, что в рамках технических действий были зафиксированы и какие-то диалоги»,— пояснил эксперт. Выводы следователей необходимо закрепить экспертными заключениями, чтобы исключить возможность искажения голоса и монтажа записи, подытожил Михайлов.

Ивана Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В ФСБ заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.