СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года

Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года. Об этом «Интерфаксу» заявил адвокат Иван Павлов.

По его словам, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого говорится о двух сообщениях внешней разведки, датированных сентябрем 2019-го и мартом 2020 года. Из них следует, что сотрудник чешской разведки, с которым якобы сотрудничал Сафронов, имеет специальную подготовку и причастен к деятельности иностранной спецслужбы, а собранные и переданные журналистом сведения оказались в распоряжении иностранных спецслужб. В обвинении не конкретизируется эта информация и не указана личность сотрудника чешской разведки.

Адвокат отметил, что если разведка давно следила за Сафроновым и знала о его деятельности, то почему его задержали только в июле.

Павлов также сообщил, что Министерство юстиции России обратилось в адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов Сафронова за отказ давать подписку о неразглашении тайны следствия, передает РИА Новости. Защитник считает, что таким образом следствие оказывает на них давление. Согласно процедуре, адвокатская палата проведет в отношении защитников проверку, по итогам которой будет принято решение возбуждать или нет дисциплинарное производство. В случае установления нарушений в действиях адвокатов их могут наказать вплоть до лишения статуса.

Ивана Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В ФСБ заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.

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