Сафронова перевели в камеру к подозреваемому в терроризме

Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста Ивана Сафронова перевели в обычную камеру СИЗО «Лефортово» после неподтвержденного COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марину Литвинович.

По ее словам, Сафронов теперь находится в камере с подозреваемым в терроризме и экстремизме. Она уточнила, что это иностранный гражданин, и отношения у них ровные.

О результатах теста Сафронова 31 июля рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Он отмечала, бывший журналист «чувствует себя нормально, его или уже перевели, или должны перевести из одиночной карантинной камеры в обычную».

Сафронова, находящегося в СИЗО «Лефортово», изолировали с подозрением на коронавирус 27 июля.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В ФСБ заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.