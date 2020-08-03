СПЧ возьмет под контроль расследование дела Сафронова

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) рассмотрел обращение правозащитников по поводу уголовного дела в отношении советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщает РБК.

Согласно заявлению главы СПЧ Валерия Фадеева, Совет возьмет под контроль дело Сафронова. Он также отметил, что в организации убеждены в необходимости рассмотрения дела о передаче секретных сведений в максимально открытом режиме. Тем не менее в Совете подчеркнули, что существуют определенные рамки действующего законодательства.

Обращение в СПЧ направили президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов и директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. Они потребовали открытого и гласного расследования, информирования общественности о его ходе и основаниях для обвинения, а также беспрепятственного доступа к Сафронову адвокатов и членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Ранее Сафронова перевели в обычную камеру СИЗО «Лефортово» после неподтвержденного COVID-19. Теперь он находится в одной камере с подозреваемым в терроризме и экстремизме. Уточняется, что это иностранный гражданин, и отношения у них ровные.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В ФСБ заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.