ФСБ заверила в отсутствии связи дела Сафронова о госизмене с журналистикой

ФСБ заверила Союз журналистов России, что уголовное дело о государственной измене в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова никак не связано с его предыдущей работой в СМИ. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщается на сайте организации.

По данным союза, 8 июля был направлен запрос на имя директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой разъяснить, связано ли задержание Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью. Согласно официальном ответу Центра общественных связей спецслужбы, уголовное дело и профессиональная деятельность не имеют отношения друг к другу.

При этом адвокат Сафронова Иван Павлов заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что если перевести журналистскую деятельность на язык спецслужб, то она будет выглядеть как сбор и передача информации и вполне попадать под статью 275 УК РФ («Государственная измена»).

Ивана Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В ФСБ заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.

Ранее 3 июля сообщалось, что президентский Совет по правам человека возьмет под контроль дело Сафронова.

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